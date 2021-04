Norma, il covid si porta via Don Giuseppe Mazzoli

NORMA – Lutto a Norma dove è scomparso per Covid Padre Giuseppe Mazzoli, in passato parroco della chiesa di San Matteo a Latina. Aveva contratto il virus in famiglia. L’Amministrazione esprime il suo cordoglio in una nota: “Poche parole rendono giustizia a Padre Giuseppe, Uomo e Parroco Ineguagliabile, modello per tutti, possiamo solo dire di essere stati fortunati ad averlo incontrato nella nostra vita. Resterà sempre nei ricordi con la più alta stima”, le parole del sindaco Gianfranco Tessitori, anche a nome della Giunta e dei consiglieri comunali. “Tutta la Comunità oggi si stringe, in un grande abbraccio, nel cordoglio e nell’immenso dolore alla famiglia del caro Padre Giuseppe Mazzoli”.