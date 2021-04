Tragedia a Latina, muore Donatella Galeotti, la mamma di Calcutta

LATINA – Una tragedia ha scosso questa mattina il Liceo Alessandro Manzoni di Latina, e non solo. E’ morta Donatella Galeotti, insegnante di scienze umane, amatissima dagli allievi, apprezzata dai colleghi, persona dinamica e amabile e attrice di teatro. Era la mamma di Calcutta, punto di riferimento del cantautore di Latina che proprio nei giorni scorsi era tornato in città per trascorrere le vacanze di Pasqua.

La causa, secondo quanto si apprende, un evento improvviso, seguito ad un violento mal di testa. Era l’alba ed è stata lei stessa ad avvertire la sorella che l’ha raggiunta nella casa di Via Monti dove viveva e ha immediatamente chiamato il 118. All’arrivo in ospedale però non c’è stato nulla da fare. Aveva 58 anni.

Non è stato facile comunicare la notizia agli alunni questa mattina. Donatella Galeotti insegnava nei corsi Ae e Be e seguiva i ragazzi nelle rappresentazioni teatrali.

“Una persona di una gentilezza, di una passione per la vita e per l’insegnamento enormi, era solare, trascinante, la scomparsa di Donatella lascia veramente un vuoto grande. Tutta la comunità è sconvolta – dice con la voce rotta dal pianto la dirigente scolastica Paola Di Veroli – Era una persona che riempiva i luoghi con il suo modo di essere, con il suo trasporto, la gioia di vivere, e si è dedicata ai ragazzi con una passione incredibile. E’ un momento veramente duro per noi”.