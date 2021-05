Covid, 21 casi e nessun decesso, risalgono i contagi a Fondi

LATINA – Sono 21, ancora in discesa rispetto ai giorni precedenti, i nuovi casi di Covid a Latina e provincia, registrati in dieci diversi comuni. E’ di nuovo Fondi a registrarne di più. Nessun decesso al Goretti.

I casi sono emersi ad Aprilia 1, Cisterna di Latina 2, Cori 1, Fondi 9, Formia 1, Latina 2, Pontinia 1, Sabaudia 2, Sermoneta 1 e Terracina 1.

Le guarigioni nelle ultime 24ore sono state 67, tre i ricoveri.

VACCINAZIONI – Scende il numero delle vaccinazioni effettuate nella Asl di Latina che passano da oltre 4000 a 2303. Domani saranno inaugurati alla presenza dell’assessore regionale D’Amato l’hub vaccinale alla Abbvie di Campoverde e la sede definitiva alla Ex Rossi Sud nei padiglioni del centro fieristico, attualmente operante nelle tende provvisorie installate dalla Croce Rossa.

PRENOTAZIONI OPEN DAY – E, sono aperte le prenotazioni con ticket virtuale sulla App Ufirst per l’Open Week Astrazeneca Festa della Repubblica dai 18 anni in su, che avrà luogo da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutta la regione. “Chi si prenota dovrà presentarsi nel luogo e nell’orario prescelto munito di ticket virtuale e tessera sanitaria”, ricorda in una nota l’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio.