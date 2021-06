Covid, i nuovi casi praticamente azzerati: oggi sono 7

LATINA – I nuovi casi di covid in provincia di Latina si vanno ormai quasi azzerando e oggi, primo giorno di giugno, nel bollettino ufficiale della Asl di Latina ne vengono riportati soltanto 7 e nessun decesso al Goretti di Latina. Un quadro assolutamente rassicurante. I casi sono emersi solo ad Aprilia 2, Gaeta 2, Latina 2, Terracina 1

RICOVERI – Sono stati invece, in proporzione, una percentuale alta, i ricoverati in ospedale per covid nelle ultime 24 ore: in tutto quattro pazienti sui 7 contagiati; hanno contratto forme gravi, probabilmente varianti, del virus, con effetti pesanti sulla salute.

Nel bollettino anche 174 guarigioni.

Risalgono le vaccinazioni, quelle eseguite nelle ultime 24 ore sono state 3996.

Sono iniziate oggi anche le vaccinazioni degli studenti che sosterranno gli esami di maturità 2021 ai quali è stata donata una copia della nostra Costituzione e le vaccinazione anti covid19 nella rete delle Farmacie.

Sarà inoltre inaugurato alle 15 il primo centro vaccinale realizzato in un’azienda del territorio provinciale di Latina. A mettere a disposizione la sede e il personale medico e infermieristico è stata l’Abbvie a Campoverde dove arriverà l’assessore regionale D’Amato accompagnato dalla manager della Asl Silvia Cavalli co la quale poi visiterà la struttura sulla via dei Monti Lepini all’ex Rossi Sud che funzionerà nei padiglioni e non più nelle tende della Croce Rossa.