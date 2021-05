Il Latina sconfitto dal Monterosi 2-0 guarda ai play off

LATINA – Il Latina Calcio 1932 perde contro il Monterosi che può così festeggiare la promozione in serie C con tre giornate di anticipo. I nerazzurri si sono battuti, ma in casa dei viterbesi, alla fine si sono dovuti arrendere: 2-0 il punteggio finale dell’incontro siglato dalle reti di Piroli e Sowe entrambe nel secondo tempo. Il tecnico nerazzurro Raffaele Scudieri ha stretto la mano agli avversari al termine della partita, mentre il Monterosi festeggiava, complimentandosi con lo staff tecnico e con l’allenatore D’Antoni. Al Latina non resta che tentare i play off per provare a prendersi il passaggio di categoria.

Nello stesso stesso girone G, l’Insieme Formia torna al successo battendo 4-2 l’Arzachena e conquistando tre punti preziosi ora al settimo posto in classifica a cinque punti dalla quinta posizione che garantirebbe i play off.

Nel girone F l’Aprilia batte per 1-0 il Giulianova e saluta Ruben Olivera premiando con una targa il capitano che nella sua lunga carriera aveva giocato anche nella Juventus. Al 20′ del secondo tempo poi la rete di Vasco porta in vantaggio e decreta la vittoria delle Rondinelle.