Agro Sonoro, dagli archivi dell’Istituto Luce strumenti e immagini della Bonifica

LATINA – Arriva a conclusione il progetto didattico Agro Sonoro, promosso dall’Istituto Luce di Cinecittà, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’associazione culturale Il Sandalo in cui filmati e foto d’epoca della pianura pontina prendono vita per raccontare la storia attraverso il linguaggio dell’audiovisivo.

Tutto nasce nel 2019, con la vincita del bando MIUR “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival”, che ha permesso di far conoscere agli studenti pontini i materiali audiovisivi che raccontano la storia della bonifica dell’Agro Pontino conservati nell’Archivio Storico dell’Istituto Luce, e la documentazione fotografica contenuta nell’Archivio Storico del Consorzio di Bonifica.

Elisabetta De Falco ne ha parlato questa mattina su Radio Immagine con Patrizia Cacciani, responsabile dell’Archivio Storico dell’Istituto Luce.

I bambini degli Istituti Comprensivi Volta e Cena di Latina, Chiominto di Cori e gli studenti del Liceo Statale Musicale Manzoni di Latina, hanno imparato a leggere in maniera critica le immagini con il laboratorio del progetto Cinefotoeduca, per poi passare alla pratica con i laboratori musicali a cura de Il Sandalo. Attraverso una serie di incontri, sia in presenza che a distanza, condotti dai due musicisti e docenti Francesco Ciccone e Angelo Giuliani, i bambini hanno scoperto i rudimenti di teoria musicale e gli strumenti tipici dell’Agro Pontino. I ragazzi del liceo Manzoni, indirizzo musicale, hanno inoltre modernizzato la documentazione relativa al periodo della bonifica accompagnando con una nuova colonna sonora i filmati e le fotografie dei due archivi storici.

Sabato 22 maggio, alle ore 11, avrà luogo la diretta streaming su Zoom per l’evento finale del progetto didattico. L’evento che sarà presentato dalla giornalista Dina Tomezzoli e coordinato dalla regia dello staff di Cattive Produzioni sarà l’occasione per guardare il documentario della film maker Patrizia Santangeli che ripercorrerà le tappe fondamentali del progetto, attraverso un dialogo tra i responsabili e le insegnanti delle scuole primarie coinvolte. Sarà possibile, inoltre, vedere il reportage dei laboratori musicali condotti con gli alunni della scuola primaria e una loro registrazione delle sonorizzazioni effettuate sui filmati e sulle foto storiche; infine verrà dato spazio all’interpretazione della colonna sonora del documentario storico “Nascita di una città”, composta da più opere di musica classica selezionate insieme dagli studenti del Liceo Musicale Manzoni e dai loro insegnanti.

Per partecipare all’incontro inviare una email con il nome del partecipante e relativo indirizzo email a: agrosonoro@gmail.com.