Oroscopo del giorno 23 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, i legami esistenti saranno ben rafforzati: è una giornata da passare insieme al partner. Single: dovreste accettare assolutamente gli inviti che riceverete: la vostra anima gemella potrebbe trovarsi lì. Per quanto riguarda la salute, lo stress tenderà a diminuire, tuttavia dovreste cercare di riposarvi un po’ di più. In famiglia sarete di buon umore e preferirete tenervi un po’ distanti dai problemi degli altri: avete tutto il diritto di pensare di più a voi stessi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, sarà una giornata da sfruttare perché vi sentirete particolarmente radiosi: esprimete i vostri sentimenti e riceverete l’affetto che desiderate. Per quanto riguarda la salute sarete in ottime condizioni sia fisicamente che intellettualmente: tuttavia il vostro fisico non tornerà come nuovo solo grazie all’influenza delle Stelle, ma anche e soprattutto per l’impegno costante. In famiglia, il clima sarà piacevole ed i rapporti molto cordiali. Potreste pensare di organizzare una cenetta per ricordare i bei tempi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. In coppia, questa configurazione vi renderà più romantici e vogliosi di trascorrere del tempo in intimità con il partner. Single: sentirete un grande bisogno di tenerezza. Esprimere i vostri sentimenti ed i vostri desideri renderà tutto più facile. Per quanto riguarda la salute, il corpo vi asseconda magnificamente: dedicate un po’ di tempo ad un’attività sportiva che vi aiuterà a mantenervi energici e vitali. In famiglia le relazioni saranno armoniose: guadagnerete fiducia e questo vi farà avere una visione molto più ottimista della vita.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vivrete momenti di serenità accanto al partner: state pensando seriamente al vostro futuro e deciderete di mettere in opera alcuni dei vostri piani. Single: i vostri sogni potrebbero realizzarsi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la salute, la Luna aumenterà la vitalità e non sarete costretti a rinunciare a nulla. In famiglia, tutto andrà bene: non importano le divergenze nei punti di vista, renderete molto piacevole l’atmosfera generale grazie alla vostra comprensione e compassione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. In coppia sentirete il bisogno di rafforzare la vostra relazione ancor più di quanto non lo sia già. Sarete molto intraprendenti con il partner che apprezzerà il vostro atteggiamento. Single: vorreste cambiare la vostra situazione e troverete una via da seguire. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà in buona forma sia fisicamente che psicologicamente: sapete come gestire i vostri sforzi. In famiglia siete di ottimo umore e tutti quelli che vi circondano ne trarranno beneficio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi sentirete al sicuro accanto al partner, ma ricordatevi di fare anche voi la vostra parte: ci si aspetta più affezione e più coinvolgimento. Single: cercate di essere più disponibili per poter approfittare della buona influenza solare. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi incita a spendere le vostre energie senza paura. Se vorrete riposarvi, sarà solo perché lo desiderate in modo naturale e non perché ne avrete una reale necessità. In famiglia cercherete di accontentare tutti, e non sara così facile: attenzione, perché a forza di voler piacere a tutti, potreste finire col non piacere a nessuno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. Per le coppie sarà una bella giornata favorita dalla complicità: nessun fraintendimento, nessuna ambiguità, volete giocare la carta della sincerità e vi riuscirà perfettamente. Single: dovreste approfittare di questo bellissimo aspetto dei pianeti per uscire di più. Per quanto riguarda la salute, non ci sarà nulla che potrebbe fermarvi: avrete un’energia, un umore, un’intelligenza ed una costanza fuori dal comune. Sarete in ottime condizioni sia fisicamente che mentalmente. In famiglia tutti apprezzeranno il buon umore ed la vostra predisposizione a pensare agli altri.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. In coppia, sarete più tranquilli del solito e passerete bellissimi momenti accanto al partner: a volte la serenità paga più della fantasia. Single: la giornata sarà molto stimolante e ricca di colpi di scena. Avrete la possibilità di conoscere molte persone nuove. Per quanto riguarda la salute, sarete in grado di mantenere una buona armonia tra mente e corpo, magari grazie ad esercizi di respirazione da praticare possibilmente immersi nella natura. A livello relazionale, vi sentite a vostro agio nella cerchia familiare e tra gli amici: sarete al centro dell’attenzione e sarete anche molto attenti alle necessità dei vostri cari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cercare di frenare il vostro istinto di controllare tutto, soprattutto se si tratta del vostro partner: siate più indulgenti e concedetegli più fiducia. Single: dipenderà solo da voi il corso che prenderanno gli eventi dopo un incontro. Per quanto riguarda la salute, la vostra mente è troppo influenzata dalla posizione delle Stelle e soffrirete l’assalto dello stress o delle notti insonni a causa dell’ansia: concentratevi sulla vostra alimentazione e dormite bene per non peggiorare la situazione. A livello relazionale, alcuni di voi probabilmente dovranno affrontare dei problemi nel loro ambiente domestico. Dovreste limitarvi ad ascoltare e sostenere: non fate conferenze e non giudicate.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, i vostri progetti non avranno limiti: siete in uno stato d’animo che vi fa volare e la vostra vita intima sarà animata da una vibrante immaginazione. Single: avrete le giuste risorse per sedurre e conquistare la persona che vi attrae. Per quanto riguarda la salute, la Luna vi porterà tanta energia in più. Siete sopraffatti da una sete travolgente per l’apprendimento e vorrete scoprire nuovi orizzonti. A livello relazionale il vostro buon umore e la vostra cordialità vi permetteranno forse di organizzare un piccola gita tra amici: godrete dei benefici della natura e della sua aria rivitalizzante.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avrete l’opportunità di esprimere i vostri sentimenti ed il partner ne sarà lusingato. Vi sentite realizzati, sicuri e confortati nella vostra relazione. Single: la disposizione di Venere è ideale e favorevole ai nuovi incontri. Non rimanete troppo a lungo a casa, uscite e godetevi la vita. Per quanto riguarda la salute, le nuove risorse energetiche portate dal pianeta vi permetteranno di affrontare la giornata a pieno ritmo, tuttavia, cercate di non superare alcuni limiti. In famiglia i rapporti saranno molto cordiali. Il posizionamento astrale indica anche la possibilità di praticare attività condivise con i più piccoli o visitare musei o gallerie d’arte.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, dovreste accettare le conseguenze dei vostri errori ed agire per contenere i danni. Il partner si accorgerà del momento un po’ difficile che state attraversando e cercherà di darvi consigli preziosi. Single: provate a godervi ciò che vi viene in mente in modo naturale. Per quanto riguarda la salute potreste conoscere alcuni momenti di tensione nervosa: se non vi lascerete sopraffare dalle vostre paure e vi prenderete il tempo per rilassarvi e meditare, riuscirete ad accettare più facilmente ciò che vi circonda. In famiglia, affronterete un cambiamento nello stile di vita: i ruoli possono essere invertiti e la giornata si svolgerà in modo insolito ed originale.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.