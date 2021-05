Oroscopo del giorno 30 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno e ciò può causare incomprensioni nei discorsi d’amore, sia per i single che per le coppie. Il vostro spirito è troppo razionale e prendete troppo sul serio il vostro rapporto. Siete pragmatici, quasi opportunistici, mentre il vostro partner o il vostro prescelto la pensa diversamente. Per quanto riguarda la salute, sentitevi liberi di muovervi e di esplorare nuovi luoghi: respirate aria fresca, vi farà bene e vi aiuterà a calmare le tensioni accumulate. In famiglia, la configurazione astrale vi farà riflettere sugli aspetti educativi se avete dei figli. Per gli altri, sarà una bella giornata da passare in compagnia dei loro cari.

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sarete in grado di esprimere i vostri sentimenti in maniera molto originale: il partner ve ne sarà grato e vi ripagherà. Single: una delle persone conosciute di recente potrebbe rivelarsi molto interessante. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema. Siete pieni di energie ed il vostro entusiasmo sarà contagioso. A livello relazionale, potreste esagerare con la benevolenza, specialmente con i più piccoli della famiglia. Cercate di gestire meglio la vostra generosità: potrebbero approfittarne troppo e non impareranno mai a crescere.

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, dovreste accettare le conseguenze dei vostri errori ed agire per contenere i danni. Il partner si accorgerà del momento un po’ difficile che state attraversando e cercherà di darvi consigli preziosi. Single: provate a godervi ciò che vi viene in mente in modo naturale. Per quanto riguarda la salute, potreste sentirvi più nervosi del solito. Cercate di fare qualche attività piacevole per alleviare lo stress e diminuire la tensione. In famiglia, siete stanchi di discutere sempre le stesse cose ed è arrivato il tempo di fare un passo indietro e di vedere che state sprecando tempo ed energia in cose che non ne valgono la pena.

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia potreste dover affrontare alcune tensioni: cercate di evitare gli argomenti troppo fastidiosi. Single: non vi piace l’atteggiamento del vostro prescelto ed avete l’impressione che stia giocando con i vostri sentimenti. Per quanto riguarda la salute, cercate di vedere il lato positivo della vita per migliorare il vostro morale. L’aspetto astrale potrebbe sconvolgere anche l’atmosfera familiare: cercate di evitare i discorsi pericolosi e mantenete una certa diplomazia nei confronti degli altri.

Plutone è in trigono con Venere nel vostro segno. In coppia, i vostri progetti non avranno limiti: siete in uno stato d’animo che vi fa volare e la vostra vita intima sarà animata da una vibrante immaginazione. Single: avrete le giuste risorse per sedurre e conquistare la persona che vi attrae. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi porterà tanta energia in più. A livello relazionale il vostro buon umore e la vostra cordialità vi permetteranno forse di organizzare un piccola gita tra amici: godrete dei benefici della natura e della sua aria rivitalizzante.

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia volete cambiare alcune abitudini ma dovreste prima mettervi d’accordo con il partner per evitare i malintesi. Single: non cercate di incontrare qualcuno a tutti i costi; concedetevi un po’ di tempo per pensare. Per quanto riguarda la salute, potreste sentirvi vulnerabili: avete bisogno di sfogare le vostre emozioni, magari attraverso attività rilassanti. In famiglia dovreste fare del vostro meglio per poter superare le turbolenze portate da Nettuno: cercate di rimanere diplomatici nei vostri discorsi.

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cercare di frenare il vostro istinto di controllare tutto, soprattutto se si tratta del vostro partner: siate più indulgenti e concedetegli più fiducia. Single: dipenderà solo da voi il corso che prenderanno gli eventi dopo un incontro. Per quanto riguarda la salute, la vostra mente è troppo influenzata dalla posizione delle Stelle e soffrirete l’assalto dello stress o delle notti insonni a causa dell’ansia: concentratevi sulla vostra alimentazione e dormite bene per non peggiorare la situazione. A livello relazionale, alcuni di voi probabilmente dovranno affrontare dei problemi nel loro ambiente domestico. Dovreste limitarvi ad ascoltare e sostenere.

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia potreste sentire una certa distanza nei confronti del partner: parlatene per scoprire la causa. Single: l’aspetto astrale non è molto favorevole ai nuovi incontri; dovreste armarvi di pazienza. Per quanto riguarda la salute, tutto sembra darvi fastidio: dovreste concedervi una giornata di riposo. In famiglia si annuncia l’inizio di un periodo di cambiamenti: non saranno facili da gestire e dovreste adattarvi il prima possibile.

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno ed influisce negativamente sule relazioni sentimentali. In coppia, siete molto sensibili e le parole del partner potrebbero ferirvi. Single: la vostra suscettibilità è dovuta alla mancanza di prospettiva. Siate più obiettivi e meno critici e capirete che le parole o le azioni dei vostri interlocutori non sono offensive. Per quanto riguarda la salute, la vostra emotività è al limite e vi rende psicologicamente fragili. Avete bisogno di ritrovare un po’ di serenità. In famiglia, volendo aiutare i vostri cari, rischiate di invadere la loro intimità: mantenete la distanza ed intervenite solo se necessario.

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il pianeta arricchirà i vostri sogni e vi consentirà di realizzare i più arditi sentimenti custoditi nel vostro cuore. Saprete osare, prendere iniziative ed il partner rimarrà colpito del vostro nuovo atteggiamento. Single: sarete più disposti ad ascoltare e a cercare di capire il comportamento degli altri. Per quanto riguarda la salute, dovreste essere in buone condizioni, tuttavia, se avvertite qualche disturbo, Giove vi aiuterà a superarlo. In famiglia, potreste essere preoccupati per il comportamento di uno dei più piccoli dei vostri cari. Sarebbe meglio parlare e cercare di capire il problema.

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una bella domenica con appuntamenti gratificanti per i single: ogni nuova esperienza vi porterà sicurezza ed apprezzerete questi momenti intensi. In coppia, vivrete pienamente il vostro rapporto: tutti i vostri sensi sono svegli e siete soddisfatti della vostra vita. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi permetteranno di sentirvi davvero bene: recentemente avete deciso di seguire una dieta equilibrata e state già ottenendo buoni risultati. In famiglia i rapporti saranno sereni: mantenete calme ed amichevoli le vostre relazioni grazie alla comunicazione. Sarete in grado di conciliare le aspettative di tutti.

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e vi incoraggia a scoprire di più la personalità del vostro partner. Avete ancora tanto da imparare da lui e vi aiuterà a capire meglio i misteri della vita insieme. Single: se state pensando di iniziare una relazione, è nel vostro miglior interesse aprire il vostro spazio vitale e temporale in modo che la persona senta il vostro affetto. Per quanto riguarda la salute, dovreste sentirvi abbastanza bene: cercate di pensare di più al vostro benessere e magari cercate di avere più cura delle vostre necessità. In famiglia, l’atmosfera sarà gradevole: i più piccoli richiederanno più attenzione del solito e voi sarete felici di accontentarli.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.