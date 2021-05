Latina, ragazzo investito sulle strisce pedonali di Via dei Monti Lepini

LATINA – Un ragazzo è stato investito questa mattina sulle strisce pedonali di Via dei Monti Lepini, proprio all’ingresso di Latina. Erano da poco passate le 11 quando il giovane, che attraversava la strada con le buste in mano dopo aver fatto spesa in un supermercato della zona, è stato travolto da una Toyota scura guidata da un uomo che non ha dato la precedenza.

Ad assistere all’episodio anche due pattuglie della polizia di Stato in servizio di controllo sulla statale, proprio in prossimità dell’attraversamento. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

Il giovane, ferito, ma cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Goretti.