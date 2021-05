Terracina, cade dal balcone al primo piano, ferita una ragazza di 17 anni

TERRACINA – Paura nel pomeriggio di domenica a Terracina dove una ragazza è precipitata dalla finestra di un’abitazione nella zona del porto. La giovane, 17 anni, soccorsa, è stata trasferita dal 118 prima all’ospedale Fiorini, poi in eliambulanza a Roma, in codice rosso, quindi ricoverata per i traumi riportati nel volo, anche se nelle prime ore dopo il fatto non sembrava in pericolo di vita.

L’episodio alle 17,30 e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. La giovane era cosciente e avrebbe spiegato di essere scivolata dal terrazzo al primo piano di Via Cristoforo Colombo dove con la famiglia trascorreva il fine settimana.