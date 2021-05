Un cucciolo di tasso a Fogliano, allattato al biberon

LATINA – Come accaduto alcuni mesi fa a un cucciolotto di volpe, anche il tasso nella foto è vivo per miracolo, arrivato al Centro Recupero Fauna Selvatica di Fogliano dopo che la sua mamma è stata investita. Qui, gli esperti carabinieri forestali se ne stanno prendendo cura.

“È decisamente il cucciolo più simpatico anche se da ieri i cucciolotti di riccio gli danno testa – assicurano – Questo piccolo di tasso sta crescendo tra latte al biberon e camminate sull’erba. Aspettiamo che conquisti la sua completa autonomia e poi sarà pronto per tornare in natura”.

Il piccolo è a Fogliano da quasi un mese. Probabilmente al momento dell’incidente che ha ucciso la mamma, veniva tenuto in bocca per trasportarlo da un ciglio della strada all’altro, ipotizza chi lo sta allattando: “È solo una supposizione quella che possiamo fare, perché quando è arrivato non era ancora capace di camminare”.