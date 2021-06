PONTINIA – Un grave incidente stradale si è verificato all’alba sulla strada statale 4 Appia. Nello scontro tra un camion e un’auto è rimasto gravemente ferito il conducente dell’auto. Per ore è rimasto chiuso il tratto al km 76,200, in corrispondenza di Pontinia in provincia di Latina. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri. Presenti anche le squadre Anas per il ripristino della viabilità.