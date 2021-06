Ricette false per farmaco oppioide, il Nas di Latina arresta cinque persone

LATINA – E’ nata dalla denuncia di una farmacista di Latina, l’indagine Sister, condotta dal Nas di Latina a partire dall’ottobre del 2019, che ha portato questa mattina all’arresto di cinque persone accusate di ricettazione, falso materiale in certificazioni mediche e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.

La ricetta falsificata scoperta dalla professionista del capoluogo, stampata presso una tipografia di Velletri che è stata perquisita dai militari, prescriveva un farmaco ad azione stupefacente, il Deplalgos, analgesico oppioide composto da ossicodone e paracetamolo. E’ scatta così l’inchiesta del Nucleo per la Tutela della Salute che si è servita di intercettazioni telefoniche, ricognizioni fotografiche, servizi di osservazione, uniti all’analisi di documentazione e di telefoni cellulari che sono stati sequestrati nel corso delle indagini. E’ emerso che i cinque, servendosi, anche di ricette del S.S.N. e timbri medici rubati realizzavano prescrizioni mediche false utilizzate per l’acquisto, presso farmacie della provincia di Latina e Roma, di ingenti quantitativi del farmaco stupefacente che poi rivendevano. Nel corso delle indagini andate avanti fino a gennaio 2021 è stata monitorata quella che gli investigatori hanno definito una piazza di spaccio parallela in cui sono state vendute circa 4.000 compresse del medicinale oppioide, per un profitto di circa 50.000 euro.

Gli indagati, due sorelle – da cui il nome dell’operazione Sister – i rispettivi compagni conviventi e la madre di uno di questi, risiedono tutti a Velletri dove sono stati arrestati e posti ai domiciliari su ordine del Gip del Tribunale.

FLASH – E’ scattata questa mattina all’alba nel comune di Velletri un’operazione dei Carabinieri del NAS di Latina per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di cinque persone indagate per ricettazione, falso materiale in certificazioni mediche e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.

Sono impiegati i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando Antifalsificazione Monetaria, del Comando Provinciale Roma con l’ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare.