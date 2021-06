Libri, Alice Urciuolo a Sermoneta con Adorazione

SERMONETA – È certamente tra i “casi letterari” di questa estate, “Adorazione” primo romanzo di Alice Urciuolo che solo pochi giorni fa sedeva sul palco del Teatro Romano di Benevento tra i dodici candidati alla LXXV edizione del più importante concorso letterario italiano, il Premio Strega e per un soffio non è entrato nella cinquina finalista. Il libro è ora tra i semifinalisti del Premio John Fante Opera Prima (POP) e finalista al Premio Viareggio Rèpaci per la narrativa, mentre i diritti cinematografici di “Adorazione” sono già stati acquisiti dalla Picomedia.

Il romanzo si svolge proprio in provincia di Latina dove Alice è nata e ha studiato prima di trasferirsi a Roma. Sarà lei a raccontare al pubblico dei protagonist delle pagine, Diana, Vera, Giorgio e Vanessa di Pontinia in una tipica afosa estate sul litorale di Sabaudia. Su tutti pesa l’omicidio di Elena, uccisa dal fidanzato Enrico. A distanza di un anno, il gruppo di amici tenta di uscire dalla tragedia e di “crescere”, sperimentandosi, anche a costo di soffrire e far soffrire.

L’incontro di oggi è promosso dall’associazione Sintagma, con il patrocinio del Comune di Sermoneta, alle 18,30 presso la Loggia dei Mercanti, in concomitanza con la mostra “Il giardino romantico di Ninfa. 100 anni di bellezza in fotografia” a cura del Club della Fotografia Sermoneta.

Oltre all’autrice interverranno la sindaca Giuseppina Giovannoli e il giornalista e direttore di Sintagma Mauro Nasi.

Prenotazioni su info@sintagma.site