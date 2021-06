Lutto a Sermoneta, si è spento l’ex sindaco Vittorio Giorgi

SERMONETA – È scomparso all’età di 92 anni Vittorio Giorgi, sindaco di Sermoneta dal 20 agosto 1980 al 15 dicembre 1981. I funerali sono in programma per domani, martedì 8 giugno alle ore 10.30 presso l’Abbazia di Valvisciolo. Lo comunica l’amministrazione del Comune lepino esprimendo a nome della sindaca Giuseppina Giovannoli e di tutta la comunità di Sermoneta le più sentite condoglianze alla moglie Livia, alle figlie Paola e Sarah e a tutta la famiglia.

“Il dottor Giorgi, nativo di Sermoneta e protagonista negli anni settanta e ottanta della vita politica e della crescita del nostro territorio. È stato dentista e medico di base per diverse generazioni di sermonetani – spiega la sindaca Giovannoli – di lui ricorderò per sempre il carattere fermo e la grande disponibilità all’ascolto”.