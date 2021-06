Torna a Ventotene Gita al Faro, Loredana Lipperini: “Scrittori al confino per scrivere e condividere storie”

VENTOTENE – “Ventotene, è l’isola che cura”. Così Loredana Lipperini, direttrice del Festival Gita al Faro definisce la piccola isola pontina dove a breve si ritroveranno in confino letterario scrittrici e scrittori per la X edizione della manifestazione culturale ideata e organizzata da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca. Un’occasione di scoperta e confronto tra autori e pubblico per vivere la scrittura e condividerla.

Un anno speciale per il Festival che cade nell’80° del Manifesto di Ventotene e nella ricorrenza degli 80 anni dalla morte di Virginia Woolf, autrice del romanzo da cui trae origine il nome del festival.

“Festeggiamo queste date con nove ospiti più una – racconta Loredana Lipperini – Saranno con noi Stefania Auci (Nord) forse l’autrice più venduta oggi, con Laura Bosio (Enrico Damiani Editore), Ernesto Franco (Einaudi), Siegmund Ginzberg (Feltrinelli), Matteo Nucci (Ponte alle Grazie), Gilda Policastro (La Nave di Teseo), Lidia Ravera (Bompiani), Nadia Terranova (Feltrinelli), Nadeesha Uyangoda (66thand2nd). E ci sarà anche la partecipazione di Cristina Morales (Guanda), l’autrice spagnola sarà con noi almeno nel fine una settimana. La società letteraria italiana in questo festival sperimenta un altro modo di essere”.

Scrittrici e scrittori saranno a Ventotene per lasciarsi ispirare, idee che in alcuni casi si sono trasformate in romanzi: “Come sempre ci si ritrova sull’isola, si rimane una settimana, si guarda, si respira, si presentano anche i libri nella libreria Ultima Spiaggia di Fabio Masi che è il nostro più grande supporter insieme con l’Associazione Santo Stefano in Ventotene Onlus e poi, nelle ultime due sere, questa volta sabato e domenica, si leggono i racconti che sono stati scritti, con la luna se c’è, con la musica”.

E chi non sarà sull’isola per l’appuntamento letterario, potrà trovare in seguito i racconti pubblicati dalla casa editrice L’Ultima Spiaggia. “Consiglio gli odori unici di Ventotene, la vista, ma soprattutto di lasciarsi andare e di visitare Santo Stefano ora che è di nuovo possibile farlo. Chi è venuto a Ventotene in questi anni ha sempre voluto tornare, sono nate amicizie, sono nati amori e idee e questa è la cosa più importante per un Festival piccolo come il nostro”, ci ha raccontato su Radio Immagine Loredana Lipperini che ci ha portato in viaggio con sé sull’isola e nelle atmosfere del Festival. (Nella foto di lato (da Fb), Loredana Lipperini direttrice del Festival Gita al Faro e conduttrice radiofonica di Rai Radio 3. La foto in prima pagina è di Paola Libralato)