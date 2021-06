Coppa del Mondo di Sabaudia, Giuseppe Abbagnale: “Abbiamo remato tutti nella stessa direzione”

SABAUDIA – Ha vinto due titoli olimpici e sette mondiali, è stato portabandiera per l’Italia ai Giochi olimpici di Barcellona 1992 e da 2012 è il presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Ma Giuseppe Abbagnale è soprattutto un mito dello sport capace, con il fratello Carmine e Giuseppe Di Capua, di tenere incollati davanti allo schermo milioni di persone. In questi giorni non poteva mancare a Sabaudia dove è in corso la terza prova di Coppa del Mondo. Una finestra privilegiata per il mondo remiero sulle prossime Olimpiadi di Tokyo, perché chi non ha ancora conquistato il pass, lo potrà fare qui.

Ma che momento vive oggi il canottaggio? Ora che la pandemia sembra finalmente mollare la presa e si può pensare di tornare alla normalità, da dove riprendere? “Lo sport negli ultimi due anni ha vissuto momenti drammatici e credo che sia uno dei problemi da affrontare da qui in avanti, perché la pratica sportiva ha una sua importanza, ha una sua valenza, e dobbiamo fare in modo che i ragazzi, che in questo periodo sono rimasti chiusi tra le quattro mura di casa, riprendano l’attività e soprattutto siano incentivati e motivati a fare attività fisica”.

Quanto agli agonisti in divisa Azzurra, Abbagnale guarda già a Tokyo: “Stiamo affinando la preparazione in vista dei giochi olimpici. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta e sicuramente saranno ben preparati, poi il campo deciderà. Ma il mio plauso va a tutti i nostri ragazzi che hanno affrontato un anno e mezzo con un percorso a ostacoli che in molte occasioni ne ha minato la preparazione. Credo che sarà un’Olimpiade molto diversa dal solito, sia per le misure che per lo spirito”.

Plauso anche al gioco di squadra che ha consentito di portare a Sabaudia questa manifestazione, primo evento globale per la città pontina: “Questo evento sportivo è stato voluto non solo dalla Federazione, ma da tanti Enti, primo fra tutti cito il Comune di Sabaudia, e poi la Provincia, la Regione Lazio, il Coni ha fatto la sua parte, i corpi militari e i reparti civili presenti a Sabaudia, hanno dato tutti il massimo, è il caso di dirlo – conclude – remando sempre tutti dalla stessa parte”.

Qui il suo intervento questa mattina su Radio Immagine.