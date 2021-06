Tumori ginecologici, la Asl di Latina organizza un open day al Goretti

LATINA – Il 29 giugno, in occasione della giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici, la Asl di Latina ha organizzato l’Open day presso l’ospedale S. M. Goretti di Latina durante il quale le donne avranno a disposizione gli specialisti per ricevere gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi. “L’iniziativa – spiegano dall’Azienda sanitaria – è stata intrapresa in collaborazione con Fondazione Onda, presso l’ospedale di Latina, che ha il riconoscimento di 2 Bollini rosa da più di 10 anni per i percorsi woman friendly da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda)”.

Per tutta la giornata, nell’Ospedale S.M. Goretti, presso l’ambulatorio di Procreazione medicalmente assistita (PMA) saranno eseguite visite ginecologiche, pap test ed ecografie alle donne che potranno prenotarsi, fino ad esaurimento posti, al n. 0773 6553873 nei seguenti giorni e orari :18/06/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 19/06/2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Sul sito dell’Azienda www.asl.latina.it in Home page – Primo Piano, saranno reperibili ulteriori informazioni e materiali divulgativi scaricabili sulle maggiori patologie dell’apparato riproduttivo che colpiscono le donne anche in età fertile. Obiettivo dell’iniziativa è facilitare l’accesso alla diagnosi precoce – si legge in una nota – nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie e promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti.

In Italia, secondo “I numeri del cancro 2020” di AIOM, nel 2020 erano attese 10.000 nuove diagnosi di tumore all’utero e 5.000 all’ovaio. “Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia.

La presenza di Centri di riferimento in ogni Regione in cui lavorano oncologi sensibili all’umanizzazione della cura è sempre più importante. Umanizzare la cura significa individuare non la terapia più efficace a tutti i costi, ma comprendere la dinamica di vita della paziente e coinvolgerla nella scelta del proprio percorso terapeutico”.

Sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 15 giugno sono disponibili l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti all’iniziativa Open day e le modalità di prenotazione.