Covid, un solo caso registrato a Formia

LATINA – Oggi a Latina e provincia un solo caso di Covid segnalato dal bollettino ufficiale della Asl di Latina, che si è registrato a Formia. Zero decessi, nessun nuovo ricovero per il virus al Goretti e un numero di vaccinazioni nettamente inferiore alle giornate precedenti: sono state 2657.

Nella giornata di domenica sul territorio di Latina si erano registrate 5 nuove infezioni.

Nel Lazio, su oltre 5mila tamponi e 4mila antigenici, si sono registrati 83 nuovi casi positivi, 5 decessi, 155 ricoverati. I guariti sono 71, le terapie intensive sono 36. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%.

Sold out per vaccinazione in camper per la comunità Sikh nel sud pontino. “Un grande successo – afferma D’Amato – questa modalità funziona e sarà ripetuta”.