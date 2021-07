Covid, cinque nuovi casi, nessun decesso e un ricovero nella Asl di Latina

LATINA – Sono cinque oggi i nuovi casi di covid registrati sul territorio provinciale di Latina. E’ stato infatti pubblicato questa mattina il bollettino della Asl di Latina che riporta i contagi, due dei quali emersi nel comune di Aprilia, gli altri a Cisterna, Formia e Terracina. Nessun caso a Latina. Inoltre anche oggi nessuno decesso tra i pazienti ricoverati, un solo ricovero al Goretti e 126 guariti.

LE VACCINAZIONI – Le vaccinazioni nelle ultime 24ore sono state poco sopra le 4000 (4042) per un totale raggiunto di 394.364 dosi somministrate sul territorio provinciale di Latina quando le prenotazioni sono ormai aperte a tutti i residenti al di sopra dei 17 anni e i pontini hanno già prenotato altre 218.660 dosi.

Ieri il Camper che sta svolgendo il Vax Tour si è fermato a Sabaudia dove sono state 90 le dosi somministrate nella prima delle due giornate, in aumento rispetto all’adesione bassa registrata a Latina e domani il camper si sposterà al Circeo dove si fermerà fino a lunedì pomeriggio in Piazzale Cresci. Ricordiamo che per ricevere una dose di J&J non c’è bisogno di prenotare.