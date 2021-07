Covid, due contagi a Formia, un decesso a Cisterna

LATINA – Due nuovi casi di covid sono stati registrati in provincia di Latina, entrambi a Formia. Li ufficializza il bollettino della Asl di oggi 7 luglio, insieme al decesso, avvenuto al Goretti, di un paziente di Cisterna. Zero i nuovi ricoveri per il virus così come le guarigioni.

Il totale delle dosi di vaccino somministrate è stato di 5429 nelle ultime 24 ore. A Latina, ora anche il centro vaccinale San Francesco inizialmente dedicato alle vaccinazioni con Astra Zeneca, affianca i centri di somministrazione del vaccino Pfizer.