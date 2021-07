Vaccinazione covid, dopo open day di maggio, ecco le date per la seconda dose

LATINA – Sono state stabilite le date, gli orari e i luoghi dei richiami per chi ha effettuato la prima dose di vaccino Astrazeneca negli Open-day di Latina e Formia del 15 e 16 maggio, che potranno ricevere la seconda dose senza prenotazione.

SE ANCHE LA II DOSE E’ ASTRAZENECA – Stesse due giornate e riferimenti per gli over 60, e per gli under 60 che decideranno di proseguire con Astra Zeneca: potranno recarsi a Latina all’Hub Vaccinale EX Rossi Sud in via dei Monti Lepini dalle 8.00 alle 14.00 o a Formia presso l’Hub Vaccinale Centro Commerciale Itaca in via Mamurrano dalle 8 alle

20 nelle giornate del 10 luglio, per chi è stato vaccinato il 15 maggio e dell’11 luglio per chi è stato vaccinato il 16 maggio.

IN CASO DI ETEROLOGA – Per chi invece deciderà di fare la II° dose con vaccino a mRNA, le date sono 31 luglio (se la prima dose era stata fatta il 15 maggio) e 1 agosto (per il 16 maggio), a Latina al Teatro San Francesco in via dei Cappuccini e a Formia presso l’Hub Vaccinale Centro commerciale Itaca in via Mamurrano dalle 8.00 alle 14.00.

Ad oggi sono state superate 5,7 milioni di dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna vaccinale. In particolare, nell’ultima settimana, sono state somministrate 398.370 dosi, registrando un +15% rispetto al target atteso di 348mila.