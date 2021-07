Oroscopo del giorno 16 Luglio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno e non è certo di buon auspicio per le questioni sentimentali. Questa configurazione astrale infatti tende a gettare benzina sul fuoco nei rapporti, rendendovi nervosi e poco tolleranti. Non accettate di buon grado la freddezza del partner quando avreste bisogno di essere coccolati. Fate un passo indietro o le cose possono complicarsi. I single avranno sicuramente maggiori soddisfazioni in futuro. Professionalmente vi piace il vostro lavoro, ma il reddito non vi sembra abbastanza equo. Provate a confrontare vantaggi e svantaggi ed iniziate a pensare da un nuovo progetto professionale. La mente è troppo preoccupata e vi indebolisce: rilassatevi e tonificate la vostra forma fisica.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno ed è possibile che desideriate rinnovare e consolidare la vostra relazione. Sarete in grado di trascorrere momenti piacevoli ribadendo che il vostro amore nei confronti del partner è ancora intatto. I single in cerca di qualcosa di importante devono fare delle scelte ben precise e non girovagare senza meta. La vostra professionalità sarà riconosciuta più del solito oggi: ne avevate bisogno perché lavorare nell’ombra a volte vi appesantisce. La salute è migliorata grazie agli sforzi fatti ultimamente: dovreste prendervi cura di voi ancor di più per evitare un calo o ricadute.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una giornata potenzialmente perfetta dal punto di vista sentimentale. Chi vive bene la propria relazione non avrà alcun intoppo e chi invece ha avuto delle discussioni recenti anche piuttosto serie, riuscirà a far pace con il partner creando le basi per un futuro più solido. Per i single non è escluso un riavvicinamento con una persona del passato. In campo lavorativo, sono previste novità: la situazione attuale vi sta stancando e la vostra motivazione sta scemando di giorno in giorno. Un cambiamento è necessario, fate attenzione però, perché tra sogno e realtà il passo è enorme. Dal punto di vista della salute, gli aspetti planetari aumentano la vitalità e migliorano il morale: godetevi questo giorno, ma non fino all’esaurimento.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno e porta aria fresca per coloro che sono in coppia. Ottimi i rapporti con il partner, e per chi ha trascorso momenti poco felici, le cose possono sistemarsi nel migliore dei modi. Anche per i single giornata favorevole: molti di voi avranno la sensazione che tutto può succedere. In campo lavorativo, potrebbe essere il giorno in cui i vostri nervi saranno messi a dura prova, ma attenzione alle decisioni che prenderete. Per quanto riguarda la salute, se avete avuto dei problemi recentemente, oggi avrete l’opportunità di ricaricare le batterie. Canalizzarla in modo corretto vi permetterà di godere di un’ottima forma il più a lungo possibile.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno e risveglierà la sensualità nella maggior parte di voi. In coppia desiderate trascorrere momenti intimi: non esitate ad organizzare la serata. I single desiderano anche loro un po’ di conforto e tenerezza. Assicuratevi di parlare chiaro con le persone in modo da non rimanere delusi. A lavoro la maggior parte di voi avrà la mente altrove. La parte sentimentale prenderà il sopravvento e non sarete veramente motivati. Ma farete lo stretto necessario e basterà. Non possiamo essere al top della forma fisica tutti i giorni. Cercate di ascoltare i piccoli segni che il corpo vi manda. Niente di allarmante, prima vi prenderete cura di voi, meglio sarà.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e privilegiato sarà il piano sentimentale. In coppia è una buona giornata per godersi la vita, quindi, approfittate. Single: potreste fare un passo importante nella vita. Qualcosa di inaspettato potrebbe accadere oggi. A lavoro siete in gran forma. Avete ancora molto da sistemare ma sarete così ottimisti ed efficaci da riuscire a chiudere molte faccende senza difficoltà. È la giornata giusta anche per coloro in cerca di lavoro: ci sono buone probabilità di firmare un contratto di assunzione. La forma fisica è eccellente, avete voglia di uscire e divertirvi.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente migliorerà la comunicazione e risolverete alcune divergenze che indeboliscono il vostro rapporto: è un buon momento per il dialogo perché avete buone capacità di ascolto. Professionalmente avete una dinamica eccellente che vi aiuterà a raggiungere i successi. L’aspetto astrale promuove anche i cambiamenti: potrebbe trattarsi di un nuovo contratto di lavoro se state cercando un impiego diverso. La vostra forma fisica è buona, tuttavia, avete bisogno di recuperare un po’ le forze: concedetevi qualche pausa.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno e porta fluidità nelle relazioni, e in particolare nell’amore. Single: potreste avere un debole per qualcuno e non sarete in grado di nasconderlo, tuttavia, date tempo al tempo e non fermatevi alla prima reazione, qualunque essa sia. In coppia tutto va bene, vi sentite al settimo cielo. Per coloro che lavorano la giornata inizierà e finirà bene. Tuttavia, potreste avere piccole tensioni che supererete grazie alla diplomazia. L’atmosfera tra colleghi sarà buona e sarete molto soddisfatti. Dal punto di vista della salute, gli ultimi giorni vi sentite più calmi e tranquilli. Potreste aver trovato uno stile di vita migliore, tuttavia, si raccomanda riposo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in sestile con Saturno nel vostro segno ed indica che tutte le condizioni astrali si riuniscono per condurvi verso la costruzione di progetti a lungo termine, specialmente se siete in una coppia. Single: Marte vi concederà il tempo necessario per scoprire di più sulla persona desiderata prima di lasciarvi sedurre. Questa disposizione astrale è ideale per rischiare in ambito professionale ed ottenere una nuova posizione, o per migliorare le vostre capacità. Oggi la vostra resistenza fisica sarà invidiabile. Sarete abbastanza forti e nella posizione migliore per raccogliere i frutti desiderati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e porterà miglioramenti sul piano sentimentale. In coppia, l’aspetto astrale aiuterà coloro che di solito sono più freddi. I single che si trovano in una situazione ambigua saranno contenti di veder migliorare le cose. Professionalmente, coloro che lavorano in gruppo, potrebbero trovarsi di fronte ad un’atmosfera pesante dovuta ad alcune tensioni con un collega. Cercate di capire le loro ragioni e discutetene prima di perdere di mano la situazione. La salute è migliorata ed anche se piccoli problemi ancora vi creano un certo fastidio non preoccupatevi, gradualmente spariranno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste passare più tempo con il partner. I single dovranno fare attenzione e muoversi con prudenza verso il loro prescelto. Professionalmente, il nervosismo si farà sentire: non esagerate, sapete che la vostra impulsività non è sempre segno di grande efficienza. Se riuscite a controllarvi ed a prendere le giuste decisioni potreste migliorare la vita professionale. Dal punto di vista della salute siete molto energici: trovare un modo per canalizzare la vostra iperattività.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete in grado di capire e di soddisfare le esigenze del partner. I vostri piani per il futuro sono più realizzabili che mai: cogliete l’occasione per approfondire. I single saranno di buon umore e cercheranno compagnie gradevoli: godetevi il ​​momento. A lavoro, la vostra professionalità vi farà guadagnare molte lodi: sarete ancora più motivati ad andare avanti nei vostri progetti. Stabilite tuttavia delle priorità: non sarete sempre in grado di concentrarvi su tutto. Ottimo il morale ed ottima la forma fisica: se vi piace essere attivi, non esitate, le Stelle stanno dalla vostra parte.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.