Premio Pavoncella, si lavora alla X edizione

SABAUDIA – Dopo aver ottenuto dalle mani del Prefetto di Latina Maurizio Falco il titolo di Cavaliere della Repubblica concesso dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, per le benemerenze culturali e sociali, Francesca D’Oriano, presidente dell’Associazione culturale ArteOltre, ideatrice e organizzatrice del Premio Pavoncella alla Creatività femminile, si sta dedicando con la solita passione alla nuova edizione della manifestazione, quest’anno, la decima, che si terrà il 4 settembre a Sabaudia.

“Ancora una volta protagonista del “Pavoncella” sarà la Donna con le sue qualità professionali ed i traguardi raggiunti, non senza fatica, nei diversi campi in cui ha avuto modo di esprimersi e eccellere. Alle vincitrici delle sezioni canoniche – Imprenditoria, Ricerca Scientifica, Impegno nel Sociale- Letteratura, Arte-si aggiungono i due Riconoscimenti speciali di Donna dell’Anno e di Donna dello Stato per lo Stato con la concessione di borse di studio nel ricordo di Lea Mattarella, indimenticabile componente della Giuria del Premio, prematuramente scomparsa”, spiega Francesca D’Oriano. “La concessione del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del relativo Logo alla X edizione del Premio – aggiunge l’organizzatrice – dà ulteriore lustro istituzionale ad un evento culturale ed artistico cresciuto via via negli anni e che ha goduto, sin dalla prima edizione, del Patrocinio e dell’appoggio incondizionato dell’Amministrazione comunale”.