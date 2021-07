Andrea Stabile presenta “Storie nascoste di Latina”

LATINA – Si presenta oggi, alle 19 all’EverGreen in Via Sezze, il libro di Andrea Stabile “Storie nascoste di Latina”(ed Il Levante) ovvero intrighi e intrecci, silenzi e misteri negli anni di Zaccheo sindaco. “E’ in quel momento che comincia il degrado politico, amministrativo e morale della destra di Latina”, scrive l’autore che, dopo essere assessore al Bilancio della giunta Finestra, “per una serie di casuali circostanze” nel 2018 riesce a leggere legittimamente le carte del fascicolo n.1533/2013 che riporta di un’indagine aperta dieci anni prima “su fatti molto gravi alcuni dei quali riguardanti l’Amministrazione comunale di Latina guidata dal sindaco Vincenzo Zaccheo”.

Andrea Stabile ricorda, in 245 pagine cui segue in Appendice la pubblicazione degli atti della Procura della repubblica di Latina, anche alcuni esempi di cattiva amministrazione e il ruolo blando svolto dall’opposizione rappresentata allora dal Pd. Con l’autore sarà presente il giornalista Bernardo Bassoli. Modera Emanuela Gasbarroni.

Andrea Stabile è al suo terzo libro dopo Traditi e traditori e Movimento CinqueStelle Il Caso Latina.