Vaccino Astrazeneca, Sms della Regione Lazio per anticipare la seconda dose

LATINA – Ci sono solo 24 ore per decidere se proseguire il percorso vaccinale con Astra Zeneca e anzi anticipare la data di somministrazione fino al 56° giorno successivo alla prima dose. La Regione Lazio infatti sta mandando in queste ore un Sms sul telefono di chi ha ricevuto la prima dose, anche dei giovani che hanno partecipato agli Open Day per i quali il vaccino anglo svedese è stato sconsigliato. Il messaggio è il seguente: ” Egregio, il suo appuntamento (numero…..) per la seconda somministrazione con vaccino Astrazeneca può essere anticipato se lo desidera fino al 56esimo giorno dalla prima somministrazione sempre con vaccino Astrazeneca. Per confermare risponda VACC 1001 da questo cellulare entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione del presente messaggio. Nel caso di conferma riceverà un sms con il nuovo appuntamento entro pochi giorni in caso di non risposta rimarrà valido l’appuntamento in essere”.

Molti utenti (evidentemente interessati ad anticipare la dose) stanno però lamentando un problema al programma di risposta: impossibile inviare il messaggio.