Disagi a Norma, l’intero paese senza acqua. Chiuse le scuole

NORMA – Forti disagi questa mattina a Norma. Praticamente l’intera cittadina lepina si è svegliata senza acqua ed è scattata la segnalazione ad Acqualatina.

“Sono stati sentiti immediatamente i responsabili del servizio idrico Acqualatina per avere notizie dell’improvvisa interruzione, ancora non sanno cosa sia accaduto”, spiega in un avviso sulla pagina Fb del Comune il sindaco Gianfranco Tessitori che in accordo con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Norma ha deciso di sospendere per oggi le attività didattiche per motivi igienico-sanitari. Bambini della primaria e ragazzi delle medie sono stati fatti tornare a casa.

E’ in corso la riparazione del guasto e le operazioni dovrebbero durare fino alle 12.