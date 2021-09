Vasto incendio a Latina, interdetta Via Isonzo

LATINA – Un vasto incendio di sterpaglie alimentato dal vento sta interessando l’area di campagna alle spalle di Via dell’Agora a Latina, lungo Via Vittorio Veneto. Una zona colpita anche in passato da pesanti incendi. Stavolta le fiamme hanno raggiunto anche alcune attività della zona e lambiscono le abitazioni. In Via Don Sturzo le fiamme hanno raggiunto il marciapiede e si teme per le persone. Sul posto si trovano i vigili del fuoco. La polizia locale ha interdetto Via Isonzo all’altezza di Via dell’Agora subito dopo il Mc Donald’s. Il fumo denso è visibile da tutta la città e sta rendendo irrespirabile l’aria nell’intero quadrante della città.