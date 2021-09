Io sono Enea, a Pontinia la serata finale del concorso in memoria di Fabio Gianfreda

LATINA – Lunedì 27 settembre alle 20, 45 presso il Teatro Fellini di Pontinia avrà luogo la serata finale del concorso-progetto “IO SONO ENEA” in memoria di Fabio Gianfreda. Durante la serata promossa dal Laboratorio Clap di Latina con i familiari di Fabio, saranno assegnate due borse di studio che copriranno interamente il costo di un anno di formazione. Una, per aspiranti attori, in Recitazione, vedrà esibirsi in brevi monologhi cinque candidati; l’altra per aspiranti cantanti (sezione Canto) vedrà sul palco sei finalisti impegnati in altrettanti live accompagnati dalla band di Voice Academy composta da Mauro Pacini (piano), Francesco Licciardi (basso), Piera Mussardo (chitarra) e Mattia Sibilia (batteria).

Durante la serata in memoria del talentuoso ragazzo di Latina scomparso prematuramente, si esibiranno anche Stefano Furlan, Morris Sarra, Michela Sarno, Adele Mattocci, Clemente Pernarella, Melania Maccaferri, Giovanni Silvia, Claudia Guarnieri e Veronica Flamini.

Gli 11 finalisti sono: Alessandro Federici, Chiara Dello Vicario, Daniela Lo Vecchio, Francesco Toni, Francesca Naletto, Giulia Petrini, Marta Marchetti, Isabella Zangrillo, Veronica Mastrillo, Mario Livignani e Riccardo D’Ascenzi.

Così in genitori di Fabio Gianfreda, Marco e Lisa, hanno deciso di ricordare il figlio, offrendo ad altri ragazzi meritevoli l’opportunità di poter inseguire i propri sogni, studiando e formandosi artisticamente così come stava facendo con passione Fabio.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al 333 2854651 / 0773 244817. Per partecipare alla serata è necessario esibire il Green Pass.

