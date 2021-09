Carmelo Pipitone in concerto al MADXI di Latina Scalo

LATINA – Stasera, venerdì 24 settembre, alle 21,30 si terrà al MADXI Museo Contemporaneo di Latina Scalo, il concerto di Carmelo Pipitone. Il chitarrista siciliano dei Marta sui Tubi presenta il suo ultimo album “Segreto pubblico” che è il secondo album da solista. Chitarrista e cofondatore del gruppo Marta sui Tubi e membro delle band O.R.K. e Dunk. Con la produzione artistica di Lorenzo Esposito Fornasari ha scritto e proporrà undici canzoni che “sono sono il ritratto del nostro lato oscuro”.

Stasera in occasione del concerto sarà anche possibile visitare le mostre in corso: “Marte Nostrum” photography by Zhanna Stankovych; “Darkside” photography by Gianni Sodano;“EsserEsseri 2001-2021” painting by Ersilia Sarrecchia; “La tromba” per Aldo Bassi, scultura-installazione di Giuseppe Verri a cura di Mad Museo d’Arte Diffusa; “BANtologica” sculture e quadri di Sergio Ban a cura dell’Associazione Sergio Ban.

ELISABETTA DE FALCO HA INTERVISTATO PIPITONE SU RADIO IMMAGINE