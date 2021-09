Vaccinazione covid, il Lazio tocca l’86%

LATINA – “Nel Lazio oramai abbiamo superato le 8 milioni e 125 mila somministrazioni complessive e oltre l’86% della popolazione adulta ha completato l’iter vaccinale”. Lo dice in una nota l’Unità di crisi del Lazio spiegando che “se si considera la popolazione over 12 anni siamo a quota 81%”.

“Un risultato lusinghiero che ci pone ai vertici europei e che ha un immediato riscontro nel calo dei positivi, mai così bassi dagli ultimi due mesi. Dobbiamo compiere un ultimo sforzo per arrivare ad una copertura del 90%”, è il commento dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato che oggi sarà a Latina al Circolo cittadino in un incontro con il sindaco uscente Damiano Coletta. Al centro del dibattito i progetti per Latina nell’ambito del Pnrr e la gestione della pandemia.