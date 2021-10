Altra sconfitta a Potenza, ora il Latina Calcio 1932 è ultimo in classifica

LATINA – Niente da fare per il Latina Calcio 1932 che a Potenza rimedia l’ennesima sconfitta e torna a casa da ultima in classifica del girone C di Lega Pro. Al Viviani finisce 2-1 per i padroni di casa: i nerazzurri in pari nel primo tempo, hanno subito la prima rete al terzo minuto della ripresa, ma sono riusciti a pareggiare al 26′ del st con Jefferson. Poi a cinque minuti dalla fine sono stati i lucani ad andare nuovamente in goal vanificando ogni sforzo dei pontini.

La crisi è nera e il club stavolta sceglie il silenzio stampa: “C’è poco da dire”, commenta all’uscita dallo stadio il Ds Marcello Di Giuseppe che nei giorni scorsi aveva difeso la squadra e l’allenatore ribadendo piena fiducia nelle persone e nel progetto.

Altra sconfitta anche per il Formia che solo la scorsa settimana ha cambiato allenatore. In casa contro la Vis Artena finisce 1-2, e la squadra resta ultima in classifica nel girone G della Serie D.