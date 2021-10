Il Latina Calcio chiama a raccolta i tifosi per il match contro la Fidelis Andria

LATINA – Il Latina Calcio 1932 chiama a raccolta i suoi tifosi per superare il difficile momento culminato domenica a Potenza con la sesta sconfitta in sette partite. Con lo slogan “Ora più che mai tutti allo Stadio” è stata aperta la vendita dei biglietti per il prossimo match, un vero spareggio salvezza in programma sabato alle 14.30 al Francioni contro la Fidelis Andria.

Agli under 14 accompagnati da un adulto sarà riservato il prezzo di un euro mentre agli spettatori della curva e della gradinata sarà proposto un costo ridotto, 8 e 12 euro. I tagliandi sono già disponibili sul circuito ciaotickets, mentre il botteghino dello stadio sarà aperto giovedì e venerdì dalle 17 alle 20 e sabato dalle 10 fino alla fine del primo tempo.