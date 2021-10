Boxe Latina, Mattia Turrin e Derek Fè campioni italiani Schoolboy

LATINA – Altri due ori per la Boxe Latina 1956 . A Roccaforte Mondovì in provincia di Cuneo nei Campionati Italiani Schoolboy (13-16 anni), al Palla Ellero braccia al cielo per Mattia Turrin e Derek Fè. Sono i nuovi Campioni Italiani della Boxe Latina, avendo vinto rispettivamente nei 42 e 44 kg. Essendo teste di serie, avevano saltato entrambi la Fase Regionale organizzata a settembre proprio dalla Boxe Latina, hanno confermato il loro valore nella Fase Eliminatoria di Montesilvano, in provincia di Pescara ed hanno conquisto il ring in Piemonte, confermando le loro qualità.

Complimenti a Mattia Turrin anche da Patrizio Oliva, nuovo tecnico della Nazionale Schoolboy, cui era affidato il commento tecnico nella telecronaca di Remo D’Acierno su FPI Official Channel, il canale Youtube della Federazione Pugilistica Italiana.

“La vittoria ai Campionati Italiani Schoolboy corona un anno d’oro, che a marzo era iniziato con la vittoria al Torneo Italia Alberto Mura”, sottolineano in una nota dalla Boxe Latina.

FESTA ANCHE A SCUOLA – Mattia è stato accolto da campione anche nella sua scuola, la Frezzotti-Corradini dove frequenta la terza media. “Tutta la nostra comunità, a partire dalla Dirigente Scolastica, è orgogliosa di Mattia, un esempio di impegno, disciplina, rispetto e correttezza, dentro e fuori la scuola. Il suo meritato successo testimonia come con la tenacia e la forza di volontà si possano raggiungere incredibili traguardi – si legge in un post pubblicato dalla scuola – I nostri più sinceri complimenti a Mattia, alla sua splendida famiglia, e alla palestra Boxe Latina, società sportiva che partecipa alle attività pomeridiane dell’indirizzo sportivo della nostra scuola”.