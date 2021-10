Covid, 46 nuovi casi e un decesso a Latina

LATINA – Sono 46 i nuovi casi di covid a Latina e provincia, si registra oggi anche il decesso di un paziente di Latina e due sono stati i nuovi ricoveri, in linea con il dato dei giorni precedenti. Nel Lazio salgono Rt e incidenza mentre resta nei parametri l’occupazione dei posti letto.

“All’aumento dei casi si accompagna sempre un aumento delle ospedalizzazioni e dei casi gravi. Si tratta per larghissima parte di persone non vaccinate e quando, come sta accadendo in questo momento, tra queste troviamo anche ultra anziani, con età superiore agli 85 anni, che arrivano in ospedale e per noi questa è una sconfitta. La malattia infatti si presenta in forma grave, noi abbiamo armi spuntate e il rischio di decesso è elevatissimo”, sottolinea la professoressa Miriam Lichtner Direttrice della Uoc di Malattie Infettive del Goretti di Latina che proprio oggi coordina a Latina il convegno scientifico della Simit su “Il ruolo dell’infettivologo nelle pandemie emergenti e riemergenti: la realtà laziale” , con esperti di tutta la Regione, in cui vengono messe a confronto anche le esperienze maturate durante la pandemia da Covid.

COMUNE PER COMUNE – Quanto alla diffusione sul territorio è di nuovo Aprilia il Comune più colpito, tra link familiari e lavorativi, seguito da Latina che per il secondo giorno consecutivo conta 10 casi. Gli altri positivi sono stati registrati a Castelforte 1, Cisterna di Latina 4, Cori 2, Fondi 3, Formia 2, Monte San Biagio 1, Sezze 1, Sonnino 2 e Terracina 2. Le guarigioni accertate sono state 15.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 1.291 in risalita rispetto ai giorni precedenti.