Covid, 51 nuovi casi a Latina e provincia. Cresce di 90 positivi il dato settimanale

LATINA – Sono 51 (dopo i 67 di ieri) i nuovi casi di covid a Latina e provincia. Non si sono registrati decessi e due nuovi pazienti sono stati ricoverati al Goretti. E’ il nuovo dato giornaliero pubblicato dalla Asl di Latina nel bollettino del 28 ottobre che si accompagna oggi alla tabella settimanale dei positivi, con numeri decisamente in aumento rispetto alla settimana precedente e un totale di 288 casi registrati tra il 20 e il 26 ottobre.

COMUNE PER COMUNE – Da segnalare un focolaio nel piccolo comune di Itri con 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore, sempre alto poi il dato di Aprilia con 13 nuovi positivi. Gli altri casi sono emersi a Cisterna di Latina 4, Cori 3, Fondi 8, Gaeta 2, Priverno 1, San Felice Circeo 1, Sermoneta 1, Sezze 4, Sonnino 1, Sperlonga 1, Terracina 2. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 41. Le vaccinazioni eseguite sul territorio, 1.114.

SETTIMANALE – La curva dei positivi come detto è in salita con 90 positivi in più rispetto alla settimana precedente. I numeri, in contrazione fino a settembre, hanno invertito la tendenza e sono tornati in progressione: 164 (dal 6 al 12 ottobre), 198 (dal 13 al 19) e 288 (dal 20 al 26 ottobre).

Soltanto nel comune di Aprilia i nuovi casi settimanali sono stati 74, seguiti da Fondi con 32 e Cori con 24. Significativo anche il dato dei sette giorni nel piccolo comune di Lenola (4094 abitanti) con 15 positivi Non preoccupa l’incidenza nel capoluogo con 35 casi.

SCUOLE – In discesa è il dato che riguarda le scuole con 50 classi in quarantena e un numero di contagi che interessa prevalentemente la fascia degli under 14.