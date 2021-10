Minturno, quattro donne e un uomo nella giunta di Gerardo Stefanelli

MINTURNO – Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, rieletto al primo turno alla guida della sua città, ha nominato oggi la nuova giunta, un esecutivo a trazione rosa. Quattro le donne presenti nella squadra, di cui una sarà anche vicesindaca, e un uomo, chiamati a condividere l’amministrazione del Comune del sud pontino nei prossimi cinque anni. “Sono loro che mi accompagneranno, una giunta che a differenza della precedente non è blindata – ha spiegato Stefanelli – potrà subire nel corso del mandano rimaneggiamenti se saranno necessari, in modo da dare a tutti l’opportunità di dare il meglio”.

Stefanelli ha nominato Elisa Venturo vicesindaca e assessora all’Ambiente e attuazione del programma, la professoressa Rita Alicandro assessora alla cultura, pubblica istruzione e archivio; l’avvocata Fabiola Pragliola assessora alle Attività produttive, Gennaro Orlandi assessore Bilancio e al personale e l’avvocata Ilaria Pelle assessora ai Servizi sociali. Al termine della conferenza stampa che s è tenuta nell’ aula consiliare, fiori per tutte le neo-amministratrici.

E la prima delibera di giunta è stata per Minturno in rosa: “Proporrò anche di donare i gettoni di presenza della prima seduta di consiglio alla Lilt di Latina”, ha detto Stefanelli.

Il primo consiglio comunale sarà convocato per sabato 23 ottobre. L’avvocato Massimo Migliore sarà proposto in quell’occasione all’aula dalla maggioranza per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio comunale.