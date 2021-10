Ttg Rimini: “Far ripartire il comparto è fondamentale per la nostra economia”

“Grazie al rispetto delle regole e alla campagna vaccinale stiamo riconquistando, tra i tanti altri diritti, anche quello di viaggiare. Il nostro impegno in questi mesi dunque è stato anche quello di far ripartire il turismo, settore che come molti altri, ha risentito degli effetti della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia da Covid-19. Per questo la Regione Lazio ha deciso di mettere in campo un programma straordinario di rilancio regionale del comparto con una serie di misure in grado di offrire un impatto immediato e diretto. Abbiamo iniziato con “Più notti più sogni”, con l’obiettivo di aumentare la permanenza dei visitatori nel nostro territorio. Una iniziativa che ha visto lo stanziamento di 10 milioni di euro per le strutture alberghiere o extra alberghiere del Lazio, che regalano un soggiorno in più a chi ne prenota tre, e due notti aggiuntive a chi ne prenota cinque. A questa iniziativa sono collegati anche 3 bandi sulle idee e sulla promozione del turismo per 10 milioni di euro, 5 progetti per valorizzare il Parco Appia Antica, “LazioInTour” con treni e bus gratis per i ragazzi della Youth Card e la rete degli ostelli gestiti dai giovani”.

Così nel corso del suo intervento alla Fiera TTG di Rimini il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione dello stand della Regione Lazio insieme all’Assessore a Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, Valentina Corrado e al Presidente Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti.

“Investimenti importanti ai quali abbiamo aggiunto 4 milioni di euro per garantire la sicurezza sulle spiagge di litorali e laghi della nostra regione. Ora è arrivato anche il momento di sfruttare al meglio le opportunità che ci offre il PNRR e, come sempre, vogliamo farlo attraverso l’ascolto dei fabbisogni del territorio e la concertazione con gli attori coinvolti e le associazioni di categoria. L’obiettivo è il rilancio della competitività del nostro turismo a 360 gradi: dobbiamo garantire collegamenti facili e veloci su tutto il territorio, sfruttare la grande bellezza di Roma e non solo, valorizzare tutte le mete e le destinazioni del Lazio che conta oltre 250 Musei e gallerie, circa 30 Aree/parchi archeologici, 6 siti Unesco Patrimonio Mondiale, 362 km di costa con 11 bandiere blu e 6 isole dell’arcipelago pontino – ha concluso il Vice Presidente –Stiamo uscendo dall’incubo della pandemia, e soprattutto stiamo ripartendo piano piano ma con grande determinazione e con l’impegno comune di cittadini, imprese e istituzioni. Sempre facendo attenzione alle regole, possiamo dire con orgoglio che siamo ripartiti, e in questo ritorno alla normalità ci siamo avviati anche verso una nuova e sana competizione tra sistemi territoriali in cui noi, come Regione Lazio, vogliamo essere protagonisti”.