A Cisterna la Top Volley riceve i campioni della Lube

CISTERNA DI LATINA – Nella nona giornata di campionato, la Top Volley Cisterna domenica pomeriggio alle 18 affronta i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova al Palasport di Cisterna (la partita sarà trasmessa in diretta su volleyballworld.tv). Il team pontino torna tra le mura amiche dopo l’esaltante vittoria di Milano contro l’Allianz, in un match dove gli atleti di coach Fabio Soli hanno espresso una grande quantità di gioco, riuscendo a gestire una gara vinta con grande maturità tecnica. Al Palasport di via delle Province arriva la Lube, una delle grandi big del campionato italiano e detentrice del titolo mondiale per club. Baranowicz e compagni cercheranno di conquistare punti preziosi per muovere la classifica e sarà importante farlo davanti al proprio pubblico. Domenica 28 novembre, alle 18, la Top Volley scende in campo a Cisterna contro la Cucine Lube Civitanova per la nona giornata di regular season del campionato di Superlega Credem Banca.

“Affrontiamo una squadra di assoluto livello, che è prima in classifica e gioca per vincere tutto. Sarà complicato, noi arriviamo da un periodo positivo, nel senso che riusciamo sempre a rimanere attaccati alle partite a giocarcela fino in fondo, forse abbiamo raccolto un po’ meno di quello che potevamo fare effettivamente, però la strada è quella giusta – ha detto Michele Baranowicz – Giocheremo la partita di domenica con la consapevolezza che possiamo stare in campo con chiunque, è chiaro che con un avversario come la Lube dobbiamo essere ancora più attenti e riuscire a sfruttare ogni occasione, che ci viene concessa e soffrire nei momenti in cui ci metteranno molta pressione”.

Cisterna e Civitanova si sono affrontate 55 volte nel massimo campionato italiano con 9 successi per la formazione pontina e 46 per i marchigiani.

Quattro gli ex di turno, tutti di grandissimo spessore. Schierato con la Top Volley Cisterna il regista e capitano Michele Baranowicz che ha giocato con la Lube dal 2013 al 2015; Daniele Sottile con la Top Volley per 11 stagioni, dal campionato 2010/2011 al 2020/2021; ex di lusso Ivan Zaytsev nella stagione 2007/2008 ha vestito la casacca bianco-blu ed infine il palleggiatore argentino Luciano De Cecco in forza alla Top Volley nella stagione 2008/2009.

Il match verrà arbitrato da Cesare Stefano e Rolla Massimo. La partita tra Top Volley Cisterna e Cucine Lube Civitanova verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.