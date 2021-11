La Benacquista Basket Latina impegnata a San Severo

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è attesa dalla prima delle due trasferte consecutive che dovrà affrontare in questa seconda parte del mese. Gli uomini guidati da coach Gramenzi oggi novembre sfideranno a domicilio l’Allianz Pazienza San Severo sul parquet del Palasport intitolato a Falcone e Borsellino. Palla a due alle ore 18:00.

I nerazzurri, reduci dalla convincente prestazione di domenica scorsa, in cui hanno ritrovato il sorriso imponendosi su Ferrara e agganciandola a quota 4 punti (insieme anche a Fabriano e Stella Azzurra) hanno lavorato intensamente nel corso della settimana, spinti da un rinnovato entusiasmo e dalla voglia di provare a conquistare il primo successo lontano dalle mura amiche. Ogni sfida nasconde insidie e deve essere affrontata con grande concentrazione, per questo motivo i pontini scenderanno in campo consapevoli delle proprie potenzialità e pronti a dare battaglia fino all’ultimo minuto per conquistare i due punti in palio.

L’AVVERSARIO

San Severo si appresta a ricevere la Benacquista Assicurazioni Latina Basket reduce da un importante, e altrettanto difficile, successo conquistato sul campo di Cento. La compagine pugliese è a quota 6 punti in condominio proprio con Cento, Chieti, Eurobasket e Nardò. La posizione della squadra di Coach Luca Bechi si trova, quindi, nella parte centrale di una classifica che, allo stato attuale, è decisamente corta. L’Allianz San Severo ha recentemente rescisso il contratto con Keron De Shields (atleta statunitense che nella stagione 2016/17 aveva vestito la maglia della Benacquista) e giocherà, quindi, senza il supporto del secondo straniero, come accaduto anche la scorsa settimana, ma ciò non ha impedito ai gialloneri di mandare in scena una buona prestazione e certamente non sarà un ostacolo alla voglia di ben figurare di fronte al proprio pubblico.

LE PAROLE DI TERRY HENDERSON ALLA VIGILIA DEL MATCH

«Nessuna gara è semplice in questo campionato, e non lo sarà nemmeno quella di domenica a San Severo. Sappiamo che oltre ad affrontare una squadra di buon livello, dovremo essere pronti a giocare su un campo difficile, ma ci è già capitato di giocare di fronte a tifoserie molto partecipi, come quando siamo andati a Cento, ma siamo rimasti concentrati e abbiamo giocato una partita decente. Sarà importante domenica avere una buona energia in difesa, perché l’attacco, in ogni partita, può “andare e venire”, ma la difesa può essere controllata e gestita. Sarà uno sforzo di squadra. L’ultima partita è stata importante per noi, per avere finalmente un’altra vittoria e faremo tutto il possibile per provare a vincere anche la prossima per ottenere il primo successo esterno della stagione».

PER HENDERSON È LA SECONDA ESPERIENZA IN SERIE A2

Il numero 15 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket è alla sua seconda esperienza italiana, aveva già calcato i campi del Campionato di Serie A2 nella stagione 2018/19 vestendo la maglia della Scaligera Verona. Gli abbiamo chiesto quali sono le eventuali differenze riscontrate tra le due esperienze: «Le squadre sono sicuramente diverse rispetto alla stagione in cui ero a Verona, ma il vero cambiamento è stato quello che ho notato in me stesso da quando sono arrivato qui. A Verona era la mia prima esperienza oltreoceano, non sapevo cosa aspettarmi in Europa, ma quest’anno sono tornato in Italia e sto di nuovo bene. A Verona non ero riuscito a dimostrare le mie qualità per l’intera stagione, quindi quest’anno sono felice di essere tornato in Italia, perché sono più forte, più in salute, più concentrato e pronto a essere la migliore versione possibile di me».

TERRY E IL SUO RAPPORTO CON LA CITTÀ E I COMPAGNI DI SQUADRA

«Mi piace Latina! E’ stata una benedizione tornare in Italia e poi Latina, che non è una metropoli, mi ricorda la mia città, che è piccola ma ben strutturata. Ci sono brave persone e tutti mi hanno accolto bene, e ne sono molto felice. Terrò sempre nel mio cuore, come segno di gratitudine, tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto. Mi trovo davvero bene. Il fatto che io stia bene qui a Latina, deriva anche dal fatto che sto bene con i compagni di squadra. Siamo andati subito d’accordo, sono tutti bravi ragazzi, e abbiamo tutti lo stesso obiettivo: raggiungere i play-off ed essere la migliore squadra che possiamo essere. Per questo ci alleniamo ogni giorno con impegno, vogliamo migliorarci e disputare una buona stagione. Anche fuori dal campo siamo molto affiatati, sappiamo di poter contare gli uni sugli altri, c’è la massima disponibilità da parte di tutti e qualche volta organizziamo anche delle cene fuori. Diciamo che abbiamo nella quotidianità la stessa chimica che abbiamo sul parquet».