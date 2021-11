La Top Volley Cisterna si rinforza: arriva il centrale olandese Twan Wiltenburg

LATINA – La Top Volley Cisterna ha annunciato un nuovo rinforzo, già unitosi al gruppo e pronto a debuttare nel match casalingo con la Vero Volley Monza. Si tratta del centrale olandese Twan Wiltenburg, 24enne alto 205 centimetri, punto di forza della sua nazionale. Wiltenburg arriva dalla squadra belga del Tectum Achel. Il direttore sportivo dei pontini, Candido Grande, lo ha voluto per le sue particolari doti tecniche e per il prezioso apporto sotto rete: è infatti in grado di alzare il muro fino a 334 centimetri. Sarà un’alternativa in più per coach Noli, in una rosa decisamente più ricca dopo le ultime mosse di mercato. Il match con i lombardi andrà in scena sabato alle 18 con diretta su RaiSport.