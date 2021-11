Sequestro di persona e rapina al Golf Club di Aprilia, 6 custodie cautelari. Sono specialisti della rapine in villa

APRILIA – Hanno un nome e un volto gli autori della rapina commessa nella villa annessa al Golf Club di Aprilia dove un anno e mezzo fa furono sequestrati i coniugi Lanza, legati e rapinati anche delle auto e delle chiavi dell’appartamento romano che fu svaligiato. La donna nel corso dell’azione dei banditi ricevette un pugno al volto.

Dalle prime ore dell’alba di oggi a Vetralla e Montefiascone in provincia di Viterbo, ad Acilia e Fiumicino in provincia di Roma e a Bologna, i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM del Reparto Territoriale di Aprilia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di rapina in abitazione in concorso, sequestro di persona aggravato e danneggiamento seguito da incendio, consumato nei confronti dei proprietari del Golf Club di Aprilia nell’estate del 2020.

L’indagine, convenzionalmente denominata “OASI”, ha consentito la disarticolazione – spiegano in una nota i carabinieri – di un sodalizio criminale specializzato nella consumazione di “rapine in villa”, la cui efferatezza aveva terrorizzato, in particolar modo, i proprietari del club, una facoltosa coppia di immobiliaristi romani, rappresentando un potenziale pericolo anche per i residenti della zona.