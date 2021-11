Aprilia, scacco alla banda che ha sequestrato e rapinato i Lanza. Suicida il domestico cingalese della coppia: era il basista

APRILIA – E’ l’11 luglio del 2020 quando i coniugi Lanza, una facoltosa coppia di immobiliaristi romani, viene sequestrata e rapinata nella sua villa all’Interno dell‘Oasi Golf Club di Aprilia. Oggi i carabinieri della Sezione Operativa del NORM del Reparto Territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese, su richiesta della Sostituta Daria Monsurrò, nei confronti di 6 persone tre delle quali in carcere e 3 agli arresti domiciliari. “Una batteria di specialisti in rapine in villa”, spiega il tenente colonnello Paolo Guida che dirige il Reparto Territoriale di Aprilia.

I DUE COLPI E IL BOTTINO – Nell’abitazione al civico 5 di via della Cogna, avevano fatto irruzione, grazie alla complicità del domestico, un cittadino cingalese con problemi di droga, cinque uomini tutti travisati da passamontagna, che, dopo aver legato con alcune fascette i coniugi e lo stesso domestico, avevano prelevato denaro, preziosi e una pistola Glock legalmente detenuta dal proprietario di casa. Poi, mentre una parte della banda controllava le vittime, l’altra parte impossessatasi dell’auto della coppia aveva raggiunto Roma svaligiando anche l’abitazione di Via Basento. Dalla cassaforte venivano prelevati circa 20 mila euro, un orologio dal valore di circa 1.500 euro e denaro contante per 6.000 euro.

LA VIDEO-AUDIO SORVEGLIANZA – Per le indagini si è rivelato fondamentale il dispositivo di video sorveglianza installato all’interno dell’abitazione di Aprilia che oltre alle registrazione video ha rilevato le voci dei banditi permettendo di intuire subito che i rapinatori rimasti nella villa del Golf Club e quelli andati a Roma si erano tenuti in costante contatto telefonico. Partono le indagini e grazie ad una minuziosa analisi dei tabulati delle due zone vengono estrapolate alcune utenze. Le stesse risultano anche avere avuto contatti con il guardiano apparentemente sequestrato con i coniugi e con un connazionale cingalese dello stesso, residente nella zona di Acilia. ” Lo sviluppo della manovra investigativa permetteva, attraverso una puntuale attività di analisi dei flussi di comunicazione, di individuare un gruppo di malviventi gravitanti nell’alto Lazio, in particolare nel viterbese”, spiegano i carabinieri.

IL SUICIDIO – La successiva collaborazione con i militari del Nucleo Investigativo di Viterbo e la visione dei sistemi di video sorveglianza del luogo ove era stata consumata la rapina permettono di identificare per primo E.R., pregiudicato e successivamente i complici: E.A., D.C.A. , B.R. e D.C. tutti di etnia Rom legati fra loro da legati da vincoli di parentela. Prima le telefonate, poi le voci, quindi i volti e i nomi. Grazie infatti ai riscontri investigativi Il RIS di Roma Sezione di Fonica, Audiovideo e Informatica compara le voci acquisite dai sistemi di video registrazione con quelle reali, e ottiene una comparazione univoca con gli indagati.

Scatta la prima perquisizione disposta dalla Procura di Latina presso il Golf Club di Aprilia e a carico del custode cingalese che detiene armi e droga. Lui capisce di essere stato individuato, si barrica in una stanza e si spara alla tempia.

L’indagine oggi si è chiusa con gli arresti.

Il comandante del Reparto Territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Paolo Guida