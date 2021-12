A Latina “Muoviamoci per donare”: mattinata di sport in Parco San Marco

LATINA – Mercoledì 8 Dicembre a Latina c’è “Muoviamoci per donare”, una mattinata di sport a scopo benefico in Parco San Marco con l’obiettivo di acquistare un ecografo per il reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Si tratta di un’ora di sport: dalle 9 del mattino si può correre su distanza libera, fare camminata sportiva, nordic walking, ma anche ginnastica dolce, funzionale, yoga, funzionale per donne in gravidanza e neogenitori con figli piccoli, e ci saranno anche attività per bambini. “Tu sceglierai cosa fare e seguirai l’istruttore che ti guiderà nell’allenamento”, promettono gli organizzatori.

La raccolta fondi sarà aperta dal 3 al 7 Dicembre al Maione Store in via Tiziano 13, dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 19:30.

Con la donazione di 10 euro si riceve un gadget e un buono-colazione al Bar…bapapà sempre in Parco San Marco. L’attività per bambini prevede una donazione di 5 euro e include un buono colazione.

L’evento è in collaborazione con le associazioni per la lotta alle leucemie, saranno loro ad acquistare l’apparecchio per l’Ematologia.