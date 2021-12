Latina, settimana decisiva per il governo cittadino, Coletta: “O insieme o andrò avanti”

LATINA – Settimana decisiva quella che si è appena aperta per il cammino politico-amministrativo a Latina. A distanza di due mesi dalle elezioni, la giunta nominata dal sindaco Damiano Coletta è operativa, ma restano due caselle vacanti e i partiti del centrodestra non hanno ancora deciso se entrare nell’esecutivo. Un’incertezza che sta tediando, ma anche irritando anche i più pazienti e che richiede una soluzione rapida: “Il momento è cruciale non ci sono più le condizioni per poter procrastinare ulteriormente”, dicono da Lbc.

Davanti ci sono alcuni appuntamenti-chiave: il 14 dicembre la riunione dei capigruppo per tentare la via dell’accordo sulle commissioni consiliari e domenica le elezioni per il rinnovo della presidenza di Via Costa, altra prova di forza che vede opposti civici, centrosinistra e Forza Italia alleati da una parte e centrodestra dall’altra.

Sul fronte delle commissioni la lunga nota del Presidente del Consiglio Comunale Raimondo Tiero che risponde alle critiche e puntualizza: “Si evidenzia che non sussiste alcun potere decisorio in capo al Presidente del Consiglio in merito ai tempi ed ai modi di costituzione delle Commissioni Consiliari ma unicamente la facoltà di agevolare e soprattutto sollecitare, come è stato fatto, il confronto delle forze politiche consiliari nelle sedi istituzionali competenti, in specie nella Conferenza dei Capigruppo”.

Quali sono le prospettive, lo abbiamo chiesto questa mattina su Radio Immagine al sindaco Damiano Coletta che intanto si appresta a firmare l‘ordinanza per fissare l’obbligo di mascherine anche all’aperto per tutto il periodo delle festività natalizie nei luoghi di ritrovo e di assembramento.

