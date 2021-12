Mercatino di Natale all’Agrario San Benedetto di Latina

LATINA – Un mercatino dell’artigianato solidale all’istituto Agrario San Benedetto dove i ragazzi speciali hanno realizzato una linea di piccoli prodotti artigianali a tema natalizio, guidati dalla Cooperativa il Quadrifoglio. “Gli oggetti – sottolineano il dirigente scolastico Aldo di Trocchio e la professoressa Giovanna Mancini, referente all’Inclusione – è diventato un altro pezzetto di quel cuore pulsante che batte nella grande comunità del San Benedetto. Nell’occasione del Natale, pur nella qualità della fattura, questi prodotti sono soprattutto una prova tangibile di quanto si possa ancora stimolare e incrementare in questi ragazzi. L’obiettivo primario è infatti quello di contestualizzare ulteriormente il lavoro di inclusione condotto dal San Benedetto per il raggiungimento di una reale autonomia dei ragazzi in condizione di svantaggio”.

Il Mercatino dell’artigianato solidale sarà aperto sabato 18 dicembre in occasione del nuovo Openday presso la Piazzetta Europa del San Benedetto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00. Sarà l’occasione per un po’ di shopping natalizio e ci saranno anche ceste natalizie con prodotti a Km 0, presso il punto vendita, piante e centrotavola nel vivaio della scuola. Il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di prodotti per il Laboratorio di artigianato solidale del San Benedetto.