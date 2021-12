Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno. A livello sentimentale, sia le coppie quanto i single probabilmente commetteranno degli errori nel comunicare: malintesi o incomprensioni vi chiederanno sforzi per non far precipitare le cose. Tuttavia non disperate: saprete sicuramente percorrere il giusto sentiero. Professionalmente è probabile affrontare lo stress dell’ambiente di lavoro. Parlare con i vostri collaboratori vi aiuterà a mettere le cose in chiaro e trovare soluzioni ai problemi attuali. Lo stress vi sta invadendo questo lunedì: il corpo e la mente rischiano di andare in tilt. Dovreste rilassarvi molto di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in sestile con Plutone nel vostro segno e porta certezza. Sentimentalmente, in coppia dovreste vedere il vostro legame diventare più forte: il partner vi capirà perfettamente e potreste rimanere sorpresi dall’attenzione che vi verrà prestata. I single stanno aspettando una relazione seria. Ma dipende anche da voi scegliere la persona giusta. Professionalmente, la situazione lavorativa inizia a stabilizzarsi. Potrebbe essere un po’ troppo presto per prendere in considerazione nuovi progetti, ma in ogni caso i problemi sembrano essersi risolti. Anche se la salute è buona, dovreste cercare di mantenerla prendendovi più cura di voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna in Sestile con Plutone nel vostro segno può avere due influenze diverse sul piano sentimentale. In coppia: o siete troppo esigenti con il partner e questo porterà ad una probabile rottura, oppure, al contrario, gli impulsi accentuano la passione con la vostra metà, così come i bisogni di riconciliazione sentimentale. Single: il desiderio di trovare la persona giusta è molto più forte del solito. A lavoro, Plutone accentua le forze che influenzano la sfida personale. Alcuni di voi cambieranno il loro comportamento nei confronti dei collaboratori e vedranno quasi immediatamente i benefici positivi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste rendere la conversazione una priorità: siate sinceri e soprattutto chiari in ciò che desiderate. Single: probabilmente sentirete di più il bisogno di stabilizzare e costruire il vostro futuro. A lavoro una sensazione di agitazione potrebbe rendere cupa la vostra giornata. E’ necessario organizzarsi meglio per essere più efficienti. Non fatevi tuttavia prendere dal panico, pensate e concentratevi. Questo aspetto astrale, ricco di impulsi contraddittori, renderà per alcuni di voi la giornata piuttosto complessa: i vostri nervi saranno fior di pelle e dovrete liberare lo stress per finire la giornata senza altri problemi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed aggiungerà un po’ di esaltazione alla vita amorosa. In coppia i progetti per il futuro miglioreranno il vostro rapporto. Single: entusiasti ed audaci, sentirete il bisogno di dare movimento alla vita sentimentale e farete di tutto per vederla evolvere. A lavoro siete determinati e più intraprendenti che mai. Lavorate duramente, con determinazione e perseveranza e il vostro senso dell’organizzazione vi rende particolarmente efficienti. Siete in ottima forma, sia fisica che mentale: approfitterete di questa eccellente condizione per dare una mano a coloro che ne hanno bisogno.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano sarà armonico nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie dovrebbero godere di una boccata d’aria fresca nella loro relazione. Single: questo aspetto astrale vi incoraggia a prendervi più tempo per pensare a ciò che volete veramente. A lavoro sarà necessario essere vigili: siate attenti alle reazioni con i colleghi e soprattutto non rimanete troppo in disparte. Se il lavoro di squadra è importante dovreste partecipare anche voi. Dal punto di vista della salute non c’è nulla di particolare da riferire: tutto ruoterà attorno al vostro umore ed allo stile di vita che adotterete questo lunedì.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in sestile con Plutone nel vostro segno ed annuncia una bella giornata per tutti coloro che sono innamorati. Sia le coppie quanto i single, oggi non mancheranno i complimenti e se saprete apprezzarli, potreste passare una bella serata. A lavoro dovreste evitare di provocare discussioni: Plutone aumenta il vostro nervosismo e potreste incontrare alcune difficoltà. Per quanto riguarda la salute, questo sestile tra Marte e Plutone vi dà un’eccellente energia: fate tutto con calma per evitare un calo di forze.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in sestile con Plutone nel vostro segno e dovrebbe consentire di trascorrere una piacevole giornata. Sentimentalmente, potreste essere attratti da qualcuno che non è necessariamente il vostro partner: attenzione, il limite potrebbe essere rapidamente superato. I single avranno solo il desiderio di divertirsi. Professionalmente il buon umore vi guiderà per tutto il giorno. Sarà sicuramente un giorno con un discreto giro d’affari o con buoni risultati. Dal punto di vista della salute avrete voglia di sfogarvi perché siete pieni di energia, ma probabilmente non avrete tempo. Non importa, potreste essere in grado di farlo domani.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in quadrato con la Luna ed è giunto il momento di sistemare e chiarire le cose una volta per tutte sul piano sentimentale. Moderate comunque le parole, potete esprimere il vostro punto di vista anche in maniera pacifica. Single: un certo bisogno di stabilità vi renderà più responsabili in questi giorni. Professionalmente potreste passare attraverso una zona turbolenta durante questo periodo lunare. Dovresti riorganizzarvi per superare l’agitazione e per adattarvi a nuove prospettive. Dal punto di vista della salute, lo stress accumulato vi preoccupa: rilassatevi un po’ di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete l’impressione che le asperità del passato siano superate vedendo la luce in fondo al tunnel. Questa è l’opportunità per realizzare i progetti più folli o i più incredibili. Anche la vita dei single sembra prendere una nuova svolta: alcune notizie vi renderanno felici. Professionalmente, dimostrate empatia e tecnica, e questo permetterà di progredire anche in settori che richiedono qualità umane e rigore. Dal punto di vista della salute, gli aspetti planetari vi mettono di fronte alla realtà: è necessario adottare uno stile di vita ed un comportamento più sano.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quinconce con Mercurio nel vostro segno. Sul piano sentimentale, sia le coppie che i single avranno la possibilità di chiarire alcuni malintesi ricorrenti da diverso tempo. Attenzione a non essere troppo severi ed ascoltate di più il partner o il prescelto. A lavoro avrete difficoltà a sentirvi a vostro agio con i colleghi o con un superiore: sembra che le vostre aspirazioni di carriera siano ostacolate e che nonostante i vostri sforzi e capacità, non potete cambiare la situazione. La salute è nella norma, tuttavia cercate di fare qualche attività fisica.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, attenzione ai disaccordi: cercate di ascoltare di più il partner. Le sue ragioni, le sue convinzioni e le sue motivazioni vi aiuteranno ad andare molto più lontano. Single: è fortemente consigliato ascoltare attentamente ciò che la persona che vi piace si aspetta da una relazione. A lavoro avete le Stelle dalla vostra parte: sarete apprezzati dai vostri collaboratori. Il vostro dinamismo è una forza trainante per voi ed una locomotiva per gli altri. Dal punto di vista della salute, potreste sentire un grande bisogno di aria e movimento.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.