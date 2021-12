Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed è molto favorevole sul piano sentimentale. In coppia dovreste approfittare di questo aspetto astrale per consolidare il vostro legame e mostrare più affetto. Single: vi dirigete lentamente ma sicuri verso un futuro promettente. Professionalmente, la giornata sarà frenetica ma sarete abbastanza reattivi da poter gestire tutto in maniera magistrale. La salute è buona e sarete ancora più motivati a prendervi cura di voi stessi.

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie vivono una relazione pacifica in cui si va d’accordo in modo naturale. Single: questo clima astrale potrebbe portarvi belle sorprese. A lavoro, l’aspetto astrale è particolarmente favorevole per le negoziazioni in tutte le loro forme, sopratutto se si tratta di trovare un terreno comune. Per quanto riguarda la salute, sarete radiosi: pieni di energia ed entusiasti, deciderete di prendervi più cura anche del vostro aspetto.

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, grazie alla vostra lealtà vedrete un miglioramento considerevole della vostra relazione. Single: è arrivato il momento di scommettere sul vostro fascino per raggiungere più facilmente i vostri scopi. A lavoro, la presenza di Saturno indica che è necessario mettere in atto una strategia solida per i vostri progetti così da avere una buona visibilità su ciascuno dei passaggi che porteranno al loro completamento. La salute è ottima: l’equilibrio mente-corpo genera un flusso eccessivo di vitalità che vi accompagna per tutta la giornata.

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, anche se l’atmosfera è piuttosto calma, non riuscirete a dimenticare i rimproveri ricevuti ultimamente: provate a parlare un po’ di più con il partner. I single si aspettano un po’ più di attenzione, ma se non arriva, sarebbe il caso di cambiare strategia. Dal punto di vista professionale sarete molto concentrati ed efficienti, ma sarebbe saggio non mettere troppa fretta nelle vostre azioni. La salute non è tra le migliori: avete bisogno di riposo e di relax.

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e tutto dovrebbe andare per il meglio. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, dovrebbero approfittare di questo aspetto astrale e godersi la vita: siete troppo influenzati da elementi esterni che bloccano i vostri sentimenti. A lavoro, siete ancora titubanti per quanto riguarda la vostra posizione, ma dovreste cercare di farvi notare. La salute è molto buona per la maggior parte di voi: un po’ di sport vi aiuterebbe a mantenervi in forma.

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, riscoprirete i dettagli che vi hanno fatto innamorare e farete di tutto per stare più vicino al partner. Single: sarete disposti a impegnarvi seriamente in un rapporto iniziato da poco. Professionalmente non siete soddisfatti e l’idea di fare un cambiamento fiorirà nella mente: tutto ciò richiede dei sacrifici: pensate bene prima di avventurarvi in terre sconosciute. Per quanto riguarda la salute, la mancanza di sonno vi rende nervosi: spetta a voi rivedere il vostro stile di vita e gestire le vostre dipendenze.

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia un periodo di cambiamento o transizione. Alcune coppie penseranno di rafforzare le basi del loro rapporto, le altre, daranno alla loro relazione la possibilità di vivere giorni migliori. Single: probabilmente darete un’altra chance ad una persona che non vi ha fatto una buona impressione. Professionalmente ci vorrà del tempo per vedere la situazione evolvere: le vostre domande stanno per ricevere delle risposte. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di liberare la mente e di riposarvi un po’ di più.

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno ed aumenta ancora il vostro lato passionale. In coppia, agirete secondo le vostre emozioni e potreste sembrare un po’ fuori controllo: sta a voi padroneggiare gli impulsi e far emergere solo quelli positivi. Single: potreste voler allontanare alcune persone per avere più tempo per voi stessi. Professionalmente, se avete iniziato una formazione o avete cambiato lavoro di recente, Plutone vi consiglia di essere tenaci ed audaci per raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, il miglior consiglio dalle Stelle è di non trascurare se stessi.

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il gusto per l’indipendenza vi consente di scappare da una routine soffocante ed il partner dovrà accettare questo atteggiamento. I single troveranno un buon equilibrio tra l’autonomia e l’apertura verso gli altri. Professionalmente si annuncia qualche cambiamento che potrebbe destabilizzarvi, tuttavia potrebbe dare nuovo impulso alla vostra carriera. Per quanto riguarda la salute, Urano promette una buona vitalità ed un morale d’acciaio.

(21 dicembre – 19 gennaio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie vivono in sintonia e godono un rapporto sano e soddisfacente. Single: alcuni di voi riceveranno finalmente l’attenzione che aspettavano da tempo. Professionalmente è necessario strutturare le vostre attività per avanzare passo dopo passo e per raggiungere risultati migliori. La salute è nella norma, tuttavia sarebbe indicato prendersi un po’ di tempo per rilassare la mente.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia il risentimento sepolto può riemergere: avrete difficoltà a controllare le vostre emozioni ed il vostro atteggiamento. Single: potreste essere nel mirino delle critiche ma prima di reagire pensateci bene e fate un esame di coscienza. Anche a lavoro sarete di cattivo umore e dovreste cercare di essere più tolleranti. La salute non è ottima: siete nervosi e vi sentite sotto pressione. Cercate di rilassare la mente e provate a dedicare più tempo alle attività che vi mettono di buon umore.

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale è l’ideale per coloro che vogliono risposte: il partner vi rassicura ed insieme andrete avanti con positività. Single: dovreste prendere le cose alla leggera e la vostra situazione vedrà una nuova svolta. A lavoro, Mercurio vi porta la lucidità necessaria e Nettuno vi rende molto dinamici: sarete ben motivati ed efficienti. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni fisiche, tuttavia, dovreste cercare di divertirvi per avere un morale più alto.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.