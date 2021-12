Resta in osservazione al Goretti il Presidente del Latina Calcio Antonio Terracciano

LATINA – Migliorano le condizioni del Presidente del Latina Calcio Antonio Terracciano ricoverato al Goretti dal giorno di Natale in seguito ad un malore. Superata la fase acuta che aveva destato preoccupazione, Terracciano resta in osservazione e continuerà a seguire a distanza le attività della squadra che oggi riprende gli allenamenti, mattina e pomeriggio, sul campo sintetico del Bartolani di Cisterna. Le forti piogge di questi giorni hanno reso infatti troppo pesante la ex Fulgorcavi dove i nerazzurri torneranno ad allenarsi soltanto domenica 2 gennaio 2022, dopo due giorni di riposo il 31 e Capodanno.