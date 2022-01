Deteneva un chilo di cocaina, arrestato un 54 enne ad Aprilia

APRILIA – Un ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato ad Aprilia in un’operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale contro lo spaccio di droga. In manette è finito un 54enne del posto, già noto per con precedenti specifici, arrestato per il possesso di oltre un chilo di cocaina. Sono stati i militari della Sezione Operativa agli ordini del tenente colonnello Paolo Guida ad eseguire l’operazione. La polvere bianca, secondo quanto si apprende, era di altissima qualità e avrebbe fruttato una volta immessa sul mercato, decine di migliaia di euro.